Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare a încheiat cu succes ediția din acest an a „Taberei de vară” pentru copii, după o săptămână plină de activități educative, descoperiri și experiențe interactive. Programul a debutat la muzeu, unde participanții au luat parte la un atelier de olărit organizat la Bastionul Măcelarilor, iar apoi au descoperit monumentele istorice și simbolurile din Centrul Vechi al municipiului Baia Mare. În cea de-a doua zi, copiii au vizitat Casa Memorială „Dr. Vasile Lucaciu” din Șișești, școala confesională și Biserica Sfintei Uniri a Tuturor Românilor. Activitățile au continuat în aer liber, unde cei mici au aflat informații despre importanța insectelor în natură și au participat la jocuri educative.

Ziua de miercuri a fost dedicată expozițiilor muzeului și unei vânători de comori, activitate care i-a provocat pe participanți să descopere exponate valoroase cu ajutorul unor indicii. Excursia de joi a inclus o vizită la Muzeul Județean de Mineralogie, unde copiii au admirat Expoziția de fluturi, iar după-amiaza au realizat, din plante și materiale naturale, diferite creații inspirate din lumea insectelor. Ultima zi a taberei s-a desfășurat la Casa Memorială „George Pop de Băsești”, unde participanții au aflat povești despre familia marelui om politic. Programul s-a încheiat într-o atmosferă festivă, cu un picnic și aniversarea a doi dintre copii.

Reprezentanții muzeului au transmis că tabăra a fost un real succes, iar feedback-ul primit din partea părinților confirmă că experiența le-a oferit copiilor ocazia de a învăța prin joacă, de a lega prietenii și de a descoperi patrimoniul, tradițiile și natura într-un mod atractiv și interactiv.