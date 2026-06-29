Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a găzduit duminică seara vizita delegației oficiale a Republicii Populare Chineze, condusă de Excelența Sa, ambasadorul Chen Feng. Din delegație au mai făcut parte președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, și primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș.

Oaspeții au fost întâmpinați la Muzeul Satului de managerul instituției, dr. Monica Mare, și de muzeograful Alexandra Lazăr, care le-au prezentat patrimoniul muzeului și specificul satului tradițional maramureșean. Vizitatorii au descoperit monumente reprezentative de arhitectură vernaculară din cele patru zone etnografice ale Maramureșului, precum și informații despre tehnicile tradiționale de construcție, organizarea gospodăriilor și obiectele care ilustrează viața de odinioară. Programul a inclus și un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, care a oferit invitaților o demonstrație de cântec și dans popular românesc. Delegația a avut, de asemenea, ocazia să deguste produse tradiționale maramureșene, într-o prezentare a gastronomiei locale.

Vizita s-a încheiat cu participarea la evenimentul „Noaptea Dorințelor”, desfășurat în fața muzeului, unde mii de lampioane au fost lansate spre cer, într-un gest simbolic dedicat speranței, prieteniei și dialogului intercultural.

Reprezentanții muzeului au subliniat că găzduirea acestei vizite oficiale reprezintă o oportunitate de promovare a patrimoniului, tradițiilor și identității culturale maramureșene în fața partenerilor internaționali.