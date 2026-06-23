Luni, 22 iunie a.c., în jurul orei 05.45, în timp ce se aflau pe D.J. 108A, între localitățile Fărcașa și Gârdani, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au observat în afara părții carosabile un autoturism care prezenta avarii.

Polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat de 56 de ani din municipiul Baia Mare.

În urma primelor verificări efectuate a reieșit faptul că, bărbatul ar fi condus autoturismul pe D.J. 108D, între localitățile Rodina și Gârdani, iar la un moment dat ar fi acroșat un animal sălbatic, provocând astfel avarii autoturismului.

Polițiștii au procedat la testarea bărbatului cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.