Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Ieri, 22 iunie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare- Biroul Rutier au surprins cu aparatul radar din dotare, pe strada Aleea Mocirei, din localitatea Mocira, un autoturism care circula cu o viteză de 91 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Astfel, polițiștii au procedat la oprirea autoturismului, iar la volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 39 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

Ulterior, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.