În această dimineață, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, împreună cu cei din cadrul Poliției Orașului Cavnic au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe D.N.18, direcția Desești-Mara.

Polițiștii au legitimat conducătorul auto stabilind că este vorba de un bărbat de 54 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Reamintim: Conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice pune în pericol atât viața conducătorului auto, cât și viața celorlalți participanți la trafic.