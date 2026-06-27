Mănăstirea „Soborul Sfinților 12 Apostoli” din Bârsana organizează un eveniment religios deosebit, cu ocazia hramului așezământului monahal și a împlinirii a 33 de ani de la reînvierea vieții monahale.

Cu acest prilej, va fi săvârșită slujba de târnosire a Paraclisului de la demisolul bisericii mănăstirii, într-un cadru de profundă bucurie duhovnicească. La eveniment vor participa Întâistătătorul Eparhiei, Preasfințitul Părinte Iustin, alături de un sobor de preoți și nouă ierarhi invitați, care vor lua parte la ceremonia de sfințire și la Sfânta Liturghie.

Manifestările religioase vor avea loc marți, 30 iunie 2026, de sărbătoarea „Soborul Sfinților 12 Apostoli”, ocrotitorii Mănăstirii Bârsana.

Reprezentanții mănăstirii îi invită pe credincioși să participe la acest moment deosebit din viața comunității monahale, adresând tuturor îndemnul: „Vă așteptăm cu drag!”