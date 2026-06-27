Meteorologii anunţă că temperaturile medii se vor situa peste cele specifice perioadei şi în luna iulie, în special în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale. Totodată, cantităţile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare, în unele zone.

29 iunie – 6 iulie. Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

6-13 iulie. Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

13-20 iulie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

20-27 iulie. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.