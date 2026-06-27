De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel Preasfinția Sa Vasile va celebra în următoarele parohii:
– Duminică, 28 iunie, ora 10:30 – Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare
– Duminică, 28 iunie, ora 17:00 – Rânduiala Vecerniei în Parohia „Sfântul Nicolae” din Satu Mare
– Luni, 29 iunie, ora 11:00 – Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Prilog (Mănăstirea Baziliană Prilog).
Era o seară destul de rece, ca de început de primăvară, mulți români se aflau în fața televizoarelor, iar pe...Citeste mai mult
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