La 130 de ani de la întemeierea Coloniei Artistice de la Baia Mare, pictorul Simon Hollósy revine simbolic în orașul natal, Sighetu Marmației, printr-o expoziție aniversară ce reunește lucrări din colecțiile a patru muzee din România. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan personalitatea artistului care, prin activitatea sa de profesor și creator, a influențat profund evoluția artei central-europene și a transformat Baia Mare într-un important centru artistic.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere lucrări reprezentative din creația lui Simon Hollósy, dar și una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului Maramureșean, tabloul „Cetatea Hustului”, o operă cu o istorie aparte, considerată una dintre cele mai importante creații ale artistului. Expoziția va fi găzduită de Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației și va putea fi vizitată în perioada 7 iulie – 24 august 2026, zilnic, între orele 09:00 și 17:00.

Vernisajul va avea loc marți, 7 iulie, de la ora 17:00, iar accesul va fi gratuit în ziua deschiderii. În restul perioadei, vizitarea expoziției se va face pe baza biletului de intrare.

Prin acest proiect aniversar, organizatorii invită publicul să redescopere moștenirea artistică a lui Simon Hollósy și rolul esențial pe care acesta l-a avut în afirmarea Coloniei Artistice de la Baia Mare ca reper al artei europene.