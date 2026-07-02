Mănăstirea Bârsana a fost, marți, 30 iunie 2026, loc de pelerinaj pentru numeroși credincioși care au participat la hramul așezământului monahal, prilejuit de sărbătoarea Soborului Sfinților 12 Apostoli.

Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Paraclisului aflat la demisolul bisericii mari au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La invitația Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la eveniment a participat un sobor impresionant de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Din sobor au mai făcut parte Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, precum și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Cu această ocazie a fost săvârșită și slujba de resfințire a Paraclisului amenajat la demisolul bisericii mari a mănăstirii, un moment important în viața comunității monahale și a credincioșilor prezenți.

Hramul Mănăstirii Bârsana rămâne unul dintre cele mai importante evenimente religioase din Maramureș, reunind în fiecare an ierarhi, preoți și mii de pelerini veniți din întreaga țară pentru a participa la slujbele dedicate Sfinților 12 Apostoli.