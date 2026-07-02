Pasionații de aviație sunt invitați sâmbătă, 4 iulie, la Ziua Porților Deschise organizată de Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papana” Baia Mare, unde îi așteaptă demonstrații spectaculoase și o premieră pentru județ. Atracția principală a evenimentului va fi prezența formației Șoimii României (Hawks of Romania), care va evolua pentru prima dată în Maramureș în formula completă de cinci aeronave.

Formația națională de acrobație aeriană a Aeroclubului României este recunoscută la nivel internațional și se numără printre cele mai mari formații care zboară pe aeronave Extra 300 și Extra 330, participând constant la mitinguri și spectacole aeriene din țară și din străinătate. Pe lângă demonstrația de acrobație aeriană, organizatorii au pregătit un program variat, care include: zboruri demonstrative cu avionul, demonstrații cu planorul, salturi cu parașuta și alte surprize dedicate publicului. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 10:00, la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papana” Baia Mare.

Organizatorii îi invită pe băimăreni și pe toți iubitorii aviației să participe la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii, unde vor putea admira evoluții aeriene de excepție și vor descoperi mai îndeaproape activitatea aeroclubului.