Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 55 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a reieșit că bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra unei tinere de 14 ani, fiica concubinei sale și ar fi amenințat-o pe aceasta cu acte de violență.

Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de astăzi, 02 iulie, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.