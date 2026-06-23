Miercuri, 24 iunie, de sărbătoarea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Preasfinția Sa Vasile Bizău va celebra Sfânta Liturghie Arhierească în parohia Dragomirești, cu prilejul hramului bisericii.

Celebrarea va începe la ora 11:00 și va fi transmisă în direct la Radio Maria.

Cu prilejul sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, marcată miercuri, 24 iunie, Preasfinția Sa Vasile Bizău va celebra Sfânta Liturghie Arhierească în parohia din Dragomirești, cu ocazia hramului bisericii.

Celebrările religioase vor începe la ora 11:00, iar Sfânta Liturghie va fi transmisă în direct de Radio Maria România, oferind posibilitatea credincioșilor care nu pot fi prezenți să participe spiritual la acest moment de sărbătoare.