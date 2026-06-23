În după-amiaza de 22 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliștea de Sus, în timp ce efectuau serviciul de patrulare și supraveghere a traficului rutier, pe strada Bogdan Vodă, din localitate, au procedat la oprirea regulamentară a unui autoturism.

În urma opririi, polițiștii au legitimat conducătorul auto, stabilind că este vorba de un un bărbat de 67 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, fiind incoerent în vorbire, polițiștii au procedat la testare acestuia cu aparatul etilotest, însă, testare nu a putut fi efectuată din cauza stării avansate de ebrietate a bărbatului.

Având în vedere faptul că bărbatul a devenit recalcitrant, polițiștii au procedat la încătușarea acestuia, fiind condus la o unitate medicală, unde, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.