Orașul Seini se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. În perioada 11–12 iulie, va avea loc cea de-a XXVII-a ediție a Zilelor Orașului Seini – „Cetatea Zynir”, manifestare care va reuni locuitorii și oaspeții orașului în două zile dedicate tradițiilor, culturii și comunității.

Primarul orașului, Gabriela Tulbure, invită toți seinenii și pe cei din localitățile învecinate să participe la eveniment, care promite un program divers și momente speciale pentru toate vârstele.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 11 iulie, de la ora 18:30, când este programată ședința festivă a Consiliului Local Seini. În cadrul acesteia va fi semnat și acordul de înfrățire dintre orașul Seini și orașul Sângerei din Republica Moldova, un moment cu o importantă semnificație pentru consolidarea relațiilor dintre cele două comunități.

Organizatorii transmit că Seiniul „îmbracă haine de sărbătoare” și își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se bucure de atmosfera festivă, de spectacolele pregătite și de tradițiile locului.

„Împreună dăm viață tradiției și scriem o nouă filă din povestea Cetății Zynir!”, este mesajul transmis de administrația locală, care îi invită pe toți să fie parte din această ediție a Zilelor Orașului Seini.

Programul complet al manifestărilor va cuprinde momente festive, spectacole artistice și alte activități dedicate întregii comunități.