Joi, 25 iunie, în jurul orei 21.40, polițiștii orașului Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe strada Mireșlui, din localitate, a izbucnit un scandal între mai multe persoane.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la față locului ocazie cu care au constatat că între mai multe persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 43 de ani ar fi izbucnit un scandal, în urma căruia acestea s-ar fi agresat fizic reciproc.Totodată, una dintre persoanele implicate ar fi provocat avarii unui autoturism.

În urma evenimentului, un bărbat a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La fața locului a intervenit și un echipaj din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale în vederea menținerii ordinii și liniștii publice.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale care se impun, ocazie cu care au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.