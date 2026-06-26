INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 10.00 – 30 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic.

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar de duminică (28 iunie) și în restul zonelor. Va fi caniculă vineri (26 iunie) îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 și 25 de grade.

Valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ. COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 10.00 – 27 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic.

Vineri (26 iunie) valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului precum și în sudul și estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 și 21 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 iunie, ora 10.00 – 27 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

În Crișana, Maramureș, nordul Banatului, precum și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei valul de căldură se va intensifica vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Temperaturile minime se vor situa în general între 18 și 23 de grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 27 iunie, ora 10.00 – 28 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic.

Sâmbătă (27 iunie) valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 27 iunie, ora 10.00 – 28 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat.

În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 28 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic

Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23… 24 de grade, pe litoral și în Delta Dunării.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 28 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

COD ROȘU. Interval de valabilitate: 28 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat.

În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.