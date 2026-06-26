O nouă alertă alimentară a fost emisă de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Un lot de Nutella Croissant congelat a fost retras de urgență de pe piața din România, după ce Ferrero România a semnalat un posibil risc privind prezența unui corp străin în produs, respectiv un fragment de metal. Produsele au fost comercializate în magazinele Lidl și Kaufland.

Retragerea vizează exclusiv lotul de producție L126Z39 al produsului Nutella Croissant congelat, fabricat de Fresystem S.p.A., Italia, cu codul EAN 8000500413654 și termen de valabilitate 6 mai 2027. Potrivit companiei, niciun alt lot nu este afectat.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) îi sfătuiește pe clienții care au cumpărat produsul să verifice cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cei care dețin produse din lotul menționat sunt rugați să nu le consume, ci fie să le distrugă, fie să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat, urmând să primească integral contravaloarea acestora.

Potrivit ANSVSA, produsele pot fi returnate până cel târziu la data de 15 iulie 2026.

Ferrero România transmite că această măsură este una strict preventivă și își cere scuze consumatorilor pentru eventualele neplăceri create. Pentru informații suplimentare, compania pune la dispoziție adresa de e-mail info.romania@ferrero.com.

„Deși nu s-au depistat corpuri străine în niciunul dintre produsele noastre comercializate în România, deoarece tratăm siguranța consumatorilor extrem de serios, ca o măsură de precauție Ferrero România a decis să recheme voluntar lotul de produse de mai sus. Cei care au achiziționat aceste produse sunt rugați să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze magazinului de unde le-au cumpărat, și să solicite contravaloarea acestora,

până la data de 15.07.2026 cel târziu. Aceste măsuri s-au luat în urma aplicării politicii stricte de siguranță alimentară din cadrul companiei noastre.

Ne cerem scuze pentru posibilele neplăceri provocate și vă mulțumim pentru înțelegere.”, transmit reprezentanții companiei Ferrero România