La data de 19 mai a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul că, într-un imobil din municipiu, a fost găsită o persoană decedată.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 31 de ani, csre și-a pus capăt zilelor spânzurându-se.

La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme vizibile de violență.

Bărbatul decedat a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul acestuia.