Minaur Baia Mare, unul dintre cluburile de tradiție din sportul românesc, a ajuns într-o situație ingrată din cauza întârzierilor salariale. După ce secția handbal a clubului a finalizat ultimele două campionate pe podium, având rezultate deosebite atât în cupele europene, cât și în Cupa României, acum au ajuns într-o situație extrem de delicată.

Handbaliștii au nu mai puțin de cinci salarii restante, dar cu toate acestea, ei continuă să se prezinte mai mult decât respectabil în competiția în care sunt angrenați și câștigă meci după meci. În acest moment, echipa băimăreană este pe poziția a 3-a în campionat, fiind la 2 lungimi de CSM Constanța, și de Dinamo, cu 10.

Raluca Mureșan, directorul sportiv al Clubului a comentat situația, menționând că problema este aceeași și pentru echipa feminină:

„Sunt neplătiți de patru luni, ieri s-a virat salariul din luna august, asta înseamnă că rămân lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie neachitate. Promisiunile din partea Primăriei sunt ca după aprobarea bugetului, ce va avea loc săptămână viitoare, se vor rezolva și restanțele. Ianuarie, din punctul nostru de vedere, nu este încă scadent. În contractele sportivilor, scadența intră pe 25 a lunii următoare. La fete avem și luna august, într-adevăr. Clubul este instituție publică în subordinea consiliului local Baia Mare. Situația are legătură cu criza financiară cu care se confruntă toată lumea în România. Noi suntem guvernați de către legi și ordonanțe care ne blochează. În decembrie am fost limitați la un plafon de 1/10 din plățile anului 2023, ceea ce a însemnat că nu am putut plăti mai mult de o anumită sumă. Din păcate, avem aceste probleme cu plățile de o perioadă bună de timp, adică mereu suntem în întârziere cu plățile către sportivi. Sperăm ca în acest nou an și rectificarea bugetului va aduce plățile la zi”, a afirmat Raluca Mureșan, director sportiv CS Minaur Baia Mare.