Larisa este o tânără interpretă ardeleancă, mândră tare și cu o voce deosebită. Latura artistică este îmbinată foarte bine de latura academică, Larisa studiind specializarea „Drept penal”. Pentru a o cunoaște mai bine, i-am adresat câteva întrebări, iar răspunsurile ei ne-au consolidat părerea bună despre ea!

eMM: Vorbind de domeniul artistic, de la ce vârstă ai pus mâna pentru prima dată pe un microfon și în ce context s-a întâmplat?

Larisa: M-am înscris la școala populară de arte Tudor Jarda din Cluj Napoca unde am avut norocul de a fi îndrumată de domnul profesor Doru Sechei care a crezut enorm de mult în mine și mi-a „dat aripi să zbor“, mi-a fost mentor și încă îmi este. Cu ocazia asta vreau să îi mulțumesc pentru toată încrederea pe care mi-a acordat-o. În cadrul școlii populare de artă Tudor Jarda , am avut un festival special pentru ziua de dragobete, unde am călcat pentru prima dată pe scenă cu o sală plină și un microfon în fața. Atunci am simțit ca acolo este locul meu, pe scena!

eMM: De unde plăcerea pentru folclor și autentic? Moștenești de la cineva din familie talentul?

Larisa: Petrecându-mi toată copilăria și vacanțele mele într-un sat din județul Sălaj, Sampetru Almașului , colțul meu de rai cum îmi place să îl denumesc cred ca asta mi-a înrădăcinat bine în suflet latura tradițională. Bunica mea era piuitoare la găini la toate nunțile din sat dar pe lângă asta avea și are un glas de privighetoare. De aici cred ca am pornit eu cu talentul și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.

eMM: Trandul privind gusturile muzicale este într-o continuă schimbare. Ce părere ai despre genurile muzicale în vogă în acest moment, ținând cont că tranding-ul de pe Youtube este dominat de genul trap în prezent?

Larisa: Se pare ca asta se cere in ziua de astăzi. Da, așa este, toate platformele social-media au în trending un anumit gen muzical. Eu cred ca, muzica tradițională, folclorul romanesc va dăinui dacă noi tinerii ducem mai departe tradiția și obiceiurile poporului român.

eMM: Cum îmbini partea artistică de domeniul academic, tu fiind studentă în acest moment?

Larisa: Am ales facultatea de drept deoarece mai departe îmi doresc a adera în cadrul Poliției Române fiind al doilea vis al meu. Ce poate fi mai frumos decât să porți uniforma militară și costum popular, doi eroi în același om ; un erou protejează și salvează vieți iar celălalt salvează tradiția poporului român. Așa văd eu această îmbinare .

eMM: Consideri că locul de baștină, Transilvania noastră dragă,, este un element definitoriu pentru drumul pe care l-ați ales?

Larisa: Bineînțeles . Dacă ne uităm în urmă la versurile baladelor și știm să apreciem acele fragmente nu avem cum să nu fim recunoscători acestei bucate de pământ sfinte și strămoșilor care și-au dăruit viața pentru ea . Cum am spus mai sus, acesta iubire de patrie și folclor mi-a dăruit-o colțul meu de rai din Sălaj și iubirea nemărginită a bunicii mele și bineînțeles a părinților mei. Pe această cale doresc să le mulțumesc pentru tot sprijinul și efortul acordat mie.

eMM: Care sunt principalele tale obiective privind muzica?

Larisa: În viitorul apropiat o să am un proiect frumos care o să vă bucure sufletele și vor urma câteva colaborări frumoase. O să vă țin la curent cu noutățile care urmează.

eMM: La final de interviu, ce le transmiteți celor care vă apreciază și urmăresc?

Larisa: În primul rând le doresc multă sănătate, liniște, pac. Le mulțumesc celor care mă urmăresc și apreciază. Mă bucur când văd ca le bucur sufletele pentru ca asta e menirea mea.