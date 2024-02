Accident de circulatie sambata dupa amiaza, in localitatea Giroc, de langa Timisoara. Un baiat a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de masina in timp ce se plimba cu trotineta pe trotuar.

Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in parcarea unui supermarket. In momentul in care voia sa iasa cu masina din parcarea magazinului, un sofer l-a izbit pe baiatul care se afla pe trotineta. In prima instanta, soferul si tanar accidentat, in varsta de 17 ani, au stat de vorba, apoi fiecare a plecat, pentru ca, aparent, tanarul trotinetist nu parea ranit.

Însă, la scurt timp, baiatul a sunat la politie pentru a anunta accidentul.

„După producerea evenimentului conducătorul autoturismului ar fi comunicat cu tânărul accidentat, ambii părăsind locul incidentului. Ulterior, în scurt timp victima a revenit la locul accidentului și a sesizat cele întâmplate.

Tânărul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

La sosirea echipajelor de poliție conducătorul autoturismului nu se mai afla la locul producerii accidentului„, transmit reprezentantii IPJ Timis.

La scurt timp, politistii l-au gasit pe soferul care a dat cu masina peste trotinetist. Este vorba despre un barbat de 26 de ani care se urcase la volan drogat.

Pe numele soferului, vinovat de accident, a fost deschis un dosar penal pentru parasirea locului accidentului, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive.