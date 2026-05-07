Ioan Dunca din Vișeu de Sus, considerat ultimul deținut politic anticomunist din Maramureșul Istoric, a trecut la cele veșnice la venerabila vârstă de 94 de ani.

Născut în anul 1932, la Ieud, Ioan Dunca a fost elev al Liceului „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației și a făcut parte din cunoscutul „lot Vișovan”, grup de tineri arestați și condamnați de regimul comunist pentru opoziția lor anticomunistă.

A îndurat 11 ani de detenție în închisorile comuniste, experiență dramatică pe care a transpus-o ulterior în volumele „Aur și noroi” și „Amintiri din rezistența anticomunistă”, mărturii despre suferință, credință și rezistență în fața represiunii.

Ioan Dunca a fost fiul preotului greco-catolic Ioan Dunca Joldea din Ieud, la rândul său persecutat și întemnițat de regimul comunist pentru mărturisirea credinței.

Prin plecarea sa, Maramureșul pierde una dintre ultimele voci vii ale rezistenței anticomuniste și un important martor al represiunii din perioada comunistă.