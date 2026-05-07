În urmă cu puțin timp, echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au identificat și extras din râul Someș, pe raza localității Potău, trupul unei persoane de sex masculin.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că este vorba despre bărbatul pentru care au fost demarate operațiunile de căutare și salvare după ce acesta ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele râului Someș, în zona localității Apa.

La intervenție au participat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv echipaje de căutare-salvare cu barcă, autospecială de scafandri și echipaje SMURD, sprijinite de un echipaj de scafandri din cadrul ISU Maramureș.

Persoana a fost scoasă din apă, iar echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul acesteia. În zonă au fost prezente și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, care desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.