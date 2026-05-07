Municipiul Baia Mare informează cetățenii că avizul de lucrări pentru obiectivul „Piața Revoluției” a fost prelungit până la data de 30 mai.

Decizia vine în urma solicitării formulate de asocierea SC Milbostruct SRL și SC Constructim, executanții lucrărilor, privind extinderea termenului pentru restricțiile de circulație rutieră.

Restricțiile rămân valabile pe: strada Gheorghe Șincai, tronsonul cuprins între breteaua de acces spre parcarea Consiliului Județean și strada Culturii.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor.