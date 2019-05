CSM Știința Baia Mare va juca pentru a 10-a oară consecutiv finala campionatului național de rugby și pentru a opt oară consecutiv finala Superligii CEC Bank, de când este această formulă. Băimărenii au făcut un meci foarte bun cu Timișoara Saracens în semifinale, au învins cu 35-30 chiar pe terenul adversarei noastre tradiționale din ultimii ani și a obținut calificarea în finala mare, unde va întâlni Steaua, echipă ce a trecut de CSM București.

Sâmbătă vom vedea pentru ce am muncit tot anul. Calificarea în finală este o performanță deja, însă Baia Mare își dorește titlul, după cinci ani de pauză (un an n-a fost acordat titlul pentru că s-a trecut din nou la sistemul toamnă – primăvară). Steaua este singura echipă care a reușit să nu piardă cu CSM Știința în acest an. A fost egalitate în meciul disputat în București, cu o decisie mai ciudată a noastră pe final, dar acest lucru nu mai contează acum. Deloc.

Echipa noastră a plecat vineri dimineața spre Bârlad, cu autocarul. Vor face deplasarea și câțiva suporteri, cu o mașină pusă la dispoziție de club.

Sâmbătă, 25 mai, Stadionul Municipal (fostul Rulmentul) din Bârlad

Finala mare: CSA Steaua – CSM Știința Baia Mare (ora 15.30) în direct pe TVR 1, TVR International și TVR Moldova. Arbitri: Robert Andrei Diaconescu (Constanța) – Cristian Șerban și Alexandru Eugen Ionescu (București). Arbitrul 4: Vlad Iordăchescu (București). Arbitru video: Cristian Răduță (Brașov). Observator: Clament Nemesniciuc (Iași)

Finala mică: Timișoara Saracens – CSM București (ora 11.00). Arbitri: Radu Petrescu – Mădălin Gârbău și Dragoș Preda (București). Arbitru 4: Sorin Bucur (Bârlad). Observator: Gigi Pleșcan (Iași)

Echipa probabilă Steaua (antrenori Dănuț Dumbravă și Marcel Mihalache): Andrei Florescu, Tudor Butnariu, Nika Pataraia – Marcel Rusu, Bogdan Doroftei – Kuselo Moyake, Viorel Lucaci, Eseria Vueti – Florin Surugiu, Tudor Boldor – Alexandru Porojan, Dennis Perju, Robert Dascălu, Robert Neagu – Ionel Melinte

Rezerve: Cristi Pană, Marius Lungu, Vlad Bădălicescu, Andrei Pasalan, Andrei Bucurescu, Julien Bartoli, Daniel Plai, Sabin Strățilă

Echipa probabilă CSM Știința (antrenori Mario Alejandro Canale, Paul Rusu): Constantin Pristăvița, Ovidiu Cojocaru, Waisea Nailago – Marius Dănilă, Florian Roșu – Alexandru Alexe, Nicollas Immelman, Cristi Chirică – Bidzina Șamkaradze, Dorin Manole – Taliauli Sikuea, Sione Fakaosilea, Jgerenaia Khvicha, Adrian Apostol – Taniela Maravunawasawasa

Rezerve: Roberto Tejerizo, Mihai Dico, Laurențiu Nica, Dumani Mtya, Andrei Iurea, Alexandru Țiglă, Alexandru Bucur, Ionuț Botezatu

Din lotul echipei băimărene mai fac parte: Paul Rusu, Domițian Mureșan, Răzvan Ailenei, Sean Morrell, Feofaaki Holoia, Ionuț Balaban, Alexandru Țală, Mihai Lămboiu, Helarius Kisting, Emanoil Herman, Sergiu Lucaciu și Jason Tomane.

Steaua (CSCA, CCA) este cea mai galonată echipă de rygby din țară, având 24 titluri: 1949, 1953, 1954, 1961, 1963, 1964, 1970-1971, 1972-1973, 1973-1974, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992, 1998-1999, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006

Știința Baia Mare (Știința CEMIN, CSM Știința) a obținut și ea în decursul anilor 5 titluri: 1989-1990, 2009, 2010, 2011, 2014

Șase titluri au alte două echipe din provincie, respectiv Farul Constanța și SCM Timișoara Saracens.

Finalele SuperLigii CEC Bank:

2011 – CSM Știința Baia Mare – Steaua București: 24-12 (16-12) – stadionul “Arcul de Triumf” din București (pentru Baia Mare au marcat Diniș – eseu, Macovei – eseu, Dimofte – 4 penalități și o transformare)

2012 – RCM UV Timișoara – CSM Știinta Baia Mare: 16-6 (3-6) – stadionul “Arcul de Triumf” (pentru Baia Mare a marcat Wiringi – o penalitate și un drop-goal)

2013 – RCM UV Timișoara – CSM Știința Baia Mare: 25-19 (19-9) – stadionul “Arcul de Triumf” (pentru Baia Mare au marcat: Wiringi – eseu, I. Pop – transformare, 3 penalități, Falamoe – drop-goal)

2014 – CSM Știința Baia Mare – Farul Constanța: 25-19 (10-6); stadionul “Arcul de Triumf” (pentru Baia Mare au marcat: Dico – eseu, Philips – eseu, Șamkaradze – eseu; Luka Samoa – 2 transformări; 2 penalități)

2015 – Timișoara Saracens – CSM Știinta Baia Mare: 18-15 (10-10); stadionul “Lascăr Ghineț” Baia Mare (au marcat pentru Baia Mare: Dănilă – eseu, Bucur – eseu, Luka Samoa – transformare; Maravunawasawasa – dropgoal)

2016-2017 – Timișoara Saracens – CSM Știința Baia Mare: 17-16 (6-6) – stadionul “Arcul de Triumf” (pentru Baia Mare au marcat: Luke Samoa – o transformare, 3 penalități; un eseu de penalizare)

2017-2018 – Timișoara Saracens – CSM Știința Baia Mare: 21-15 (12-8) – stadionul “Arcul de Triumf” (pentru Baia Mare au marcat: Ailenei – eseu; Chirică – eseu; Maravunawasawasa – un drop-goal și o transformare)