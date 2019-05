Buletinele de vot si celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral de duminică, 26 mai a.c., (buletine de vot, ștampile de control, ștampile cu inscripția ”VOTAT”, timbre autocolante, tușiere, procese verbale etc) pentru alegerile europarlamentar și referendumul național au fost transportate în această dimineață, sub pază militarizată (asigurată de jandarmi) și însoțite de către delegați desemnați din cadrul Instituției Prefectului-Județul Maramureș în teritoriu. Acestea vor fi predate în baza unui proces verbal la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale și vor fi depozitate sub pază militarizată, urmând a fi distribuite la secțiile de votare stabilite prin ordin al prefectului.



Toate secțiile de votare sunt dotate pentru asigurarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral. În județul Maramureș sunt înscriși pe listele electorale permanente 426.825 alegători cu drept de vot.

Procesul electoral pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European și referendumul național se va desfășura duminică, 26 mai a.c., între orele 7.00 – 21.00.

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.

Cetățenii care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu pot să își exercite dreptul de vot în localitatea în care se află, la orice secție de votare, urmând a fi înscriși într-o listă suplimentară. În toate secțiile de votare, președintele biroului electoral al secției de votare va afișa în loc vizibil buletinele de vot anulate de către Biroul Electoral Județean Nr.26 Maramureș.