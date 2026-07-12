Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 13-28 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și parcare pe bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între bulevardul Decebal și bulevardul Republicii, ca urmare a lucrărilor desfășurate în zonă.

Pe durata restricțiilor vor fi aplicate următoarele măsuri:

circulația va fi închisă pe benzile 1 și 2 ale bulevardului Independenței, pe sensul de mers către Buclă;

traficul rutier se va desfășura în dublu sens, pe câte o bandă de circulație delimitată cu balize, pe sensul de mers spre Tăuții Măgherăuș;

parcarea autovehiculelor va fi interzisă pe ambele părți ale bulevardului Independenței, între bulevardul Decebal și bulevardul Republicii.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative pentru evitarea aglomerației.