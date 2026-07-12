Autoritățile au intervenit în această seară după ce, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs pe raza municipiului Baia Mare, pe Valea Usturoiului, în zona cunoscută sub denumirea de „Izvor”.

La fața locului au fost direcționate echipaje ale autorităților competente, fiind alertate administrația publică locală și un echipaj de jandarmi pentru verificarea situației și luarea măsurilor necesare.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la prezența animalului sălbatic în zonă.

Pentru gestionarea unei eventuale situații de urgență, în zonă a fost trimis și un echipaj de prim ajutor EPA-SMURD.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl fotografieze și să păstreze o distanță de siguranță, pentru a preveni orice incident care ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor aflate în zonă.