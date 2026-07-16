Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 16 iulie, până la ora 15.30, în Săcălășeni, unde are loc o avarie la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea rețelei de canalizare.

Tot joi, 16 iulie, până la ora 14.00, nu vor avea apă la robinete sighetenii de pe str. Muzeului, str. Făget, str. Lazu Baciului, str. Mocăniței, Aici se execută lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.