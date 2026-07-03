Pe 13 iulie, CECCAR organizează, la nivel național, cea de-a XXII-a ediție a celui mai mare eveniment dedicat profesiei contabile din România.

Anul acesta, tema Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi? aduce în prim-plan una dintre cele mai importante întrebări pentru viitorul profesiei: cum rămâne profesionistul contabil relevant, credibil și indispensabil într-o economie redefinită de inteligența artificială, automatizare și noile arhitecturi digitale ale deciziei?

ZNCR2026 este despre tradiție & viitor. Despre adaptare, discernământ profesional și valoarea pe care profesionistul contabil o aduce mediului economic și societății.

Ca în fiecare an, evenimentul va reuni, în întreaga țară, profesioniști contabili, reprezentanți ai instituțiilor, ai autorităților publice, ai mediului de afaceri și ai mediului academic.

Pentru că viitorul profesiei nu se așteaptă. Se construiește. Cu expertiză. Cu tehnologie. Cu profesioniști pregătiți să transforme schimbarea în valoare.

Smart Accounting powered by AI is the new accounting! Întrebarea nu mai poate fi amânată: te transformi și rămâi relevant sau râmâi spectator și dispari treptat din piață?