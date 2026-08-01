Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:00, pe bulevardul Independenței din Baia Mare, în apropierea unei biserici romano-catolice și a unui loc de joacă situat pe malul râului Săsar.

Polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat în vârstă de 59 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Bărbatul urmează să fie supus recoltării de probe biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.