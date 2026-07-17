La data de 16 iulie a.c., polițiștii din Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului, au identificat un bărbat de 52 de ani, pe numele căruia Judecătoria Baia Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul are de executat o pedeapsă de 9 luni de închisoare după ce a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Acesta a fost escortat și depus în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.