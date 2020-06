Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență nu crede că 15 iunie va fi data la care vor fi eliminate restricțiile impuse de pandemie.

„Trebuie să înțelegem situația în care suntem. Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul și totul este OK, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment, încă situația e sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem zice că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK.”, a spus Raed Arafat la TVR.

Oficialii încearcă să împace dorința românilor de a reveni la normalitate cu măsurile de siguranță pentru eliminarea riscului creșterii rapide a numărului de îmbolnăviri. Cum data de 15 iunie se apropie iar starea de alertă expiră, Guvernul României trebuie să decidă dacă o mai prelungește sau nu. Decisivă va fi poziția Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Dacă lăsăm totul și spunem că ne putem întoarce la normalitatea dinaintea virusului, aici comitem o greșeală majoră și pe care s-ar putea să o să plătim foarte serios. Noi nu putem în 15 iunie, și cred că la sentimentul meu sunt toți colegii mei medici, epidemiologi, toți cu care am lucra până acum, repet noi nu putem în data de 15 iunie să revenim la o normalitate totală, cum era înainte să apară acest virus.”, a transmis secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne.

În aceeași notă pesimistă, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, anunțase că o relaxare a restricțiilor începând cu data de 15 iunie prin ridicarea stării de alertă este puțin probabilă.