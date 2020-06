Luni, 8 iunie 2020, praznicul Sfânta Treime, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarlui, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Altarul de Vară al Mănăstirii Breaza, Protopopiatul Lăpuş, cu ocazia hramului, în fruntea unui sobor de preoţi şi arhidiaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Arhim. Gavriil Burzo, duhovnic şi al doilea întemeietor al mănăstirii, primul fiind Pr. Dr. Florea Mureşanu, profesor universitar de teologie şi fost protopop al Clujului, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc al Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpuşului, Pr. Emil Bozga, slujitor al mănăstirii, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Protos. Gavriil Miholca, de la Mănăstirea Rohiiţa, Pr. Eugen Burzo, paroh în Suciu de Sus, localitate în care este situată Mănăstirea Breaza, Pr. Marcel Vasoc, paroh în Suciu de Jos, Pr. Ioan Ropan, paroh în Groşii Ţibleşului, Pr. Ionuţ Puicar, slujitor în Suciu de Sus, alţi preoţi invitaţi şi arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat un grup de tinere din Suciu de Sus: Cecilia Bozga, Mădălina Bud, Mădălina Filip şi Mariana Cuşner.

În întâmpinarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a venit primarul comunei Suciu de Sus, Viorel Paşca, pe teritoriul căreia se află Mănăstirea Breaza.

Credincioşii s-au aşezat distanţat unii de alţii, după îndemnurile pe care le-au făcut Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi monahiile prin afişe postate în curtea mănăstirii. Au rămas mai grupaţi doar membrii aceleiaşi familii, care locuiesc sub acelaşi acoperiş, şi astfel de familii au fost multe la acest hram în curtea mănăstirii.

Cuvântul de învăţătură

Un interesant şi cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit credincioşilor, răspândiţi în marea incintă a Mănăstirii Breaza, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care s-a referit la „cinstirea lui Dumnezeu în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt”.

„Şi pentru că Biserica lui Hristos este întemeiată de Fiul lui Dumnezeu pe dogma şi învăţătura Preasfintei Treimi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, această rânduială sfântă ne-a fost descoperită de Dumnezeu în diferite feluri. Şi anume, Dumnezeu în Treime se arată în mod nedesluşit şi înfăţişează pluralitatea că nu este singur în Cerul cel Preasfânt.”

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre întemeierea omului de către Dumnezeu Tatăl, Care, suflând în faţa lui, s-a făcut omul fiinţă vie şi cuvântătoare, pentru că a primit viaţă din viaţa lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi, persoană a Sfintei Treimi, este viaţa şi Dumnezeu ţine în existenţă toată viaţa. Ce putem noi prinde cu privirea este infim faţă de imensitatea Universului, dar deosebit de important din punct de vedere existenţial.

„Mântuitorul este Unul din Sfânta Treime, Născut din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dacă Dumnezeu Tatăl este Creatorul Cerului şi al Pământului, aşa cum mărturisim noi în Simbolul de Credinţă, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii, salvatorul umanităţii. El este viaţa vieţii noastre. El ne-a dat Trupul şi Sângele Său ca să-L mâncăm şi să avem întru noi viaţă veşnică. Dumnezeu în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, s-a descoperit mai desluşit în Noul Testament şi Fiul lui Dumnezeu a vorbit foarte, foarte direct cu Sfinţii Săi Apostoli despre ceea ce s-a întâmplat la Pogorârea Sfântului Duh, despre Duhul Care este Domnul de viaţă dătătorul şi Mângâietorul. Aşa L-a numit Mântuitorul pe Duhul cel Preasfânt: Mângâietorul. El este Cel ce i-a inspirat pe prooroci şi i-a întărit, i-a transformat pe Apostoli din pescari în cărturari, din fricoşi în curajoşi, din neştiutori de carte i-a transformat în scriitori de cărţi ale Noului Testament. I-a transformat în mari organizatori ai Bisericii lui Hristos şi mărturisitori ai adevărului despre Iisus Hristos Mântuitorul lumii şi salvatorul umanităţii. Deci, i-a schimbat total Duhul lui Dumnezeu pe Sfinţii Apostoli. I-a îmbrăcat în putere. Şi acelaşi Duh al lui Dumnezeu, Care i-a inspirat pe Apostoli, este transmis şi nouă în Biserică tot în numele Preasfintei Treimi atunci când ne botezăm, pentru că Apostolii au primit poruncă de la Mântuitorul să meargă să vestească Evanghelia în toată lumea, să boteze în numele Sfintei Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Şi noi, când am intrat în Biserica lui Hristos, am intrat prin Taina Sfântului Botez, poarta prin care intrăm în creştinism şi devenim părtaşi Harului Duhului Sfânt şi a toată lucrarea Bisericii, care se transmite prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt ne transformă, Duhul Sfânt ne dă putere, Duhul Sfânt ne dă creştere, Duhul Sfânt ne dă lumină, Duhul Sfânt este cel ce face din oameni pământeşti oameni duhovniceşti sau cereşti. Duhul Sfânt lucrează ca în viaţa creştinului să se producă performanţă. El ne ajută să performăm, să creştem. Să devenim ceea ce Dumnezeu vrea, aşa cum ne-a creat, după chipul şi asemănarea Lui. Este un efort mare şi singuri nu am putea fără lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră. Noi primim pecetea la botez. Arvuna. Suntem chemaţi să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu, dar dacă nu ne îmbrăcăm cu armele dreptăţii şi dacă nu ne însuşim veşmintele potrivite, nu vom putea intra în Împărăţie la cina Împăratului. Presupune efort, lucrare deosebită. Presupune păzirea credinţei, mărturisirea ei, însuşirea, mărturisirea şi păzirea ei. Să avem dreaptă mărturisire, dreaptă vieţuire şi dreaptă făptuire. Toate să fie după porunca lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu în Treime ca să ne dea lumină. Să dea lumină conducătorilor să ţină la popor. Să ne rugăm lui Dumnezeu în Treime ca să ţină la popor. Să dea viaţă curată şi mărturisitoare păstorilor, episcopilor, preoţilor, călugărilor ca să păstrăm România binecuvântată şi sfântă sub ocrotirea lui Dumnezeu”, a sfătuit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe credincioşii prezenţi la hramul Mănăstirii Sfânta Treime