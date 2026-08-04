Credincioșii din Baia Mare sunt invitați să participe joi, 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, la slujba Paraclisului Maicii Domnului, care va fi oficiată la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, începând cu ora 19:30.

Evenimentul religios va avea loc la biserica situată pe strada Pășunii nr. 1A, Baia Mare.

Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să participe la acest moment de rugăciune și comuniune, închinat Maicii Domnului, cu îndemnul: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!”.