ANM a emis noi informări și avetizări meteo.

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 08 august, ora 10. Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică

Marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în toate regiunile, iar vineri (7 august)va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29…31 de grade pe litoral și până la 40…41 de grade în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20….26 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (4 august) și miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10. Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31…32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37…38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10. Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD ROȘU. Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală.

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Miercuri (5 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10. Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD ROȘU. Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală.

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.