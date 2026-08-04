Primele teste pentru CS Minaur Baia Mare înaintea noului sezon. Echipa feminină de handbal intră în perioada meciurilor de pregătire, cu două provocări importante programate în această săptămână.

Primul joc amical va avea loc miercuri, 5 august, de la ora 11:00, în Baia Mare, împotriva campioanei en-titre, Gloria Bistrița, într-un duel care va reprezenta un prim test important pentru formația băimăreană.

Ulterior, în perioada 7–9 august, handbalistele de la Minaur vor participa la un turneu internațional de pregătire organizat la Michalovce, în Slovacia, unde vor disputa noi partide de verificare înaintea debutului oficial al sezonului.

Seria de meciuri de pregătire are rolul de a pune la punct relațiile de joc și de a evalua nivelul echipei în perspectiva noului campionat.