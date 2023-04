În ultimele zile, la Seini au avut loc mai multe activități în cadrul proiectului „Șansa este de partea ta”, care urmărește dezvoltarea unui program integrat (servicii de tip școala după școala, consiliere școlară și parentală, activități recreative) însoțit de măsuri de sprijin material pentru membrii GT.

La ultima întâlnire a participat și primarul de Seini, Gabriela Florica Tulbure, care le-a transmis un mesaj la finalul activității:

„Ne-am încărcat cu bucuria, îmbrățișările și veselia lor, ne-am integrat pentru câteva momente în programul lor, am discutat despre activitățile și implicarea lor cu doamnele învățătoare. Pentru că suntem aproape de vacanța a patra din acest an de învățământ, cea dedicată Sfintele sărbători ale Învierii Domnului, am urat dragilor noștri elevi sărbători fericite, cu multe bucurii și cadouri de la Iepuraș”, a declarat Primarul Orașului Seini, Gabriela Florica Tulbure la finalul întâlnirii.