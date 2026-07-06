Municipiul Baia Mare anunță noi modificări ale circulației rutiere în zona Pieței Revoluției, ca urmare a lucrărilor aflate în desfășurare. Începând din 3 iulie, au fost demarate lucrările pregătitoare pentru implementarea noilor măsuri de trafic.

Printre modificările care vor fi introduse se numără:

amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Gheorghe Șincai, Culturii și George Coșbuc, în zona cafenelei Narcoffe;

revenirea la circulația în sens unic pe strada Andrei Mureșanu, dinspre Piața Izvoare către Colegiul Național „Gheorghe Șincai”;

desființarea sensului giratoriu de la intersecția străzii Andrei Mureșanu cu strada Avram Iancu, în zona fostului restaurant Cetate;

reintroducerea obligativității virajului la stânga de pe strada Nicolae Titulescu.

Implementarea acestor modificări se va face etapizat, urmând ca toate noile reguli de circulație să intre în vigoare cel târziu la data de 6 iulie.

Autoritățile îi recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile din teren pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a circulației.