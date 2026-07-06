Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină, notează Mediafax.

La nivel național, GPL-ul auto are un preț mediu de 4,55 lei pe litru. Astfel, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă aproximativ 228 de lei.

Datele centralizate luni, 6 iulie, provin din monitorizarea a 1.671 de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom. Prețurile sunt actualizate periodic și pot varia în cursul aceleiași zile.

Prețurile medii raportate la nivel național sunt:

benzină standard 95: 8,65 lei pe litru;

motorină standard: 9,48 lei pe litru;

GPL auto: 4,55 lei pe litru;

benzină premium: 9,30 lei pe litru;

motorină premium: 10,26 lei pe litru.

Motorina premium a trecut astfel de pragul de zece lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă, la prețul mediu, aproximativ 513 lei.

Dintre cele cinci mari orașe monitorizate (București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj), cele mai mici prețuri sunt în continuare în Cluj.

Benzina standard poate fi cumpărată de la 8,59 lei pe litru, iar motorina de la 9,39 lei pe litru, la stația DHR de pe strada Frunzișului nr. 83.

GPL-ul pornește de la 4,49 lei pe litru.

Un plin de 50 de litri costă, la cele mai mici prețuri din Cluj-Napoca:

aproximativ 430 de lei pentru benzină;

aproximativ 470 de lei pentru motorină;

aproximativ 225 de lei pentru GPL.