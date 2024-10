Aproximativ 81% dintre ambalajele puse pe piaţă în luna septembrie au fost recuperate prin Sistemul Garanţie-Returnare (SGR), în creştere faţă de luna anterioară, când au fost recuperate 78% din ambalajele puse pe piaţă, a anunţat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, la un eveniment de specialitate.

„Ieri (marţi, n.r.) ne-au venit cifrele lunii septembrie. Am reuşit să recuperăm în luna septembrie 81% din ambalajele puse pe piaţă în acea lună. Am reuşit să recuperăm în luna august 78% din ambalajele puse pe piaţă în acea lună şi, probabil, vă întrebaţi ce legătură are asta cu mediul de afaceri şi cu economia României. Am vizitat o fabrică la mine, în judeţul Bacău, care produce containere din panouri. Am aflat că unul dintre clienţii principali ai acelei fabrici de panouri este un mare lanţ de magazine care foloseşte acele containere pentru instalarea unor puncte de colectare automată a ambalajelor, acele RVM-uri, în parcarea supermarket-urilor, unde mergem şi înapoiem ambalajele. Îmi povesteau administratorii acelui business cum au angajat mai mulţi oameni şi cum au crescut producţia deoarece comenzile – numărul acelor containere ce urmau a fi livrate – este de ordinul sutelor. Vă mărturisesc că, în urmă cu patru ani, atunci când scriam primele rânduri din hotărârea de Guvern legată de Sistemul Garanţie-Returnare, nici prin cap nu mi-a trecut că voi crea oportunităţi de business pentru firmele de containere din România”, a menţionat ministrul Mediului, la „Conferinţa ZF ESG 2024. Care sunt pilonii ce stau la baza investiţiilor sustenabile şi cum construim afaceri durabile?”

Totodată, el a subliniat că, odată cu demararea Sistemului Garanţie-Returnare au fost create multe locuri de muncă, fiecare centru având peste 120 de locuri de muncă nou înfiinţate, transmite Agerpres.

„Am vizitat, în judeţul Alba, un producător de echipamente de colectare automată care îmi spunea că i-a crescut business-ul exponenţial. A angajat încă 100 de oameni pe lângă cei 20 pe care îi avea, pentru că s-a dezvoltat o întreagă industrie – şi producem în România o parte însemnată a echipamentelor pe care le folosim. La fiecare centru de sortare şi de numărare, primul lucru pe care îl întreb este legat de numărul angajaţilor. Câte locuri de muncă aţi făcut – şi la niciun centru – şi am deschis şapte până astăzi, nu sunt mai puţin de 120 de locuri de muncă nou înfiinţate. Sunt 1.100 de şoferi în fiecare zi, pe străzi, pe drumurile naţionale, care transportă acest material reciclabil”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, industria României atrage finanţări pentru a-şi mări capacitatea de producţie.

„Discut de investiţii în reciclarea PET-ului, în judeţul Alba, discutăm de afaceri în reciclarea sticlei, fie aici, lângă Bucureşti, unde există o mare companie, fie în alte locuri din România. Ori de câte ori văd că acest material reciclabil rămâne în ţară şi nu-l mai exportăm, lucru care se întâmpla până nu demult, mă bucur”, a mai spus Fechet.

Totodată, el a menţionat că sunt 5.000 – 6.000 de colectori informali care, chiar dacă nu plătesc contribuţii sociale, „la sfârşitul fiecărei zile nu doar că fac România mai curată, dar pun şi ei o pâine pe masă, folosindu-se de Sistemul de Garanţie-Returnare”.

„Acestea sunt lucrurile despre care mi-am propus să discut astăzi, despre cum politicile de mediu pot fi transformate în oportunităţi pentru mediul de afaceri şi, în niciun caz, în oprelişti pentru pentru business-ul românesc”, a mai spus ministrul.