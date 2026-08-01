Astăzi, 1 august a.c., în jurul orei 07.00, polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe strada Ion Luca Caragiale, din municipiul Baia Mare.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, de 59 de ani, aflat la volanul unui autoturism, care se deplasa din direcția străzii Victor Babeș înspre râul Săsar, ajuns la intersecția cu bulevardul Independenței, nu ar fi respectat semnificația indicatorului rutier „Obligatoriu la dreapta”, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, într-o zonă de șantier semnalizată corespunzător, iar ulterior autoturismul s-ar fi răsturnat.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.