Tensiuni la Târgu Lăpuș, după ce scriitorul și rapsodul popular Iovu Martin, fost președinte al Partidei Romilor pe bazinul Lăpuș și coordonator al USR Târgu Lăpuș, a anunțat că îl va sesiza pe primarul Vlad Herman la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și că îl va acționa în instanță pentru daune morale.

Într-un comunicat de presă transmis vineri, 26 iunie, Iovu Martin susține că a avut un rol decisiv în victoria electorală a actualului edil la alegerile locale din 2024, afirmând că organizațiile pe care le reprezenta au renunțat să desemneze un candidat propriu și au sprijinit candidatura lui Vlad Herman.

Comunicatul integral:

„​De la sprijin electoral decisiv, la denigrare publică și abuz: Adevărul din spatele victoriei electorale de la Târgu Lăpuș ​

Subsemnatul Iovu Martin, fost președinte al Partidei Romilor pe bazinul Lăpuș și coordonator al USR Târgu Lăpuș, doresc să aduc la cunoștința opiniei publice realitatea din spatele scrutinului local și modul în care actualul primar, Vlad Herman, a ales să răsplătească sprijinul politic oferit. ​În campania electorală din primăvara anului 2024, în urma unei înțelegeri politice ferme cu candidatul PNL Vlad Herman și cu directorul său de campanie, Ioan Nechita, am decis ca formațiunile pe care le reprezint să nu desemneze un candidat propriu la primărie, ci să susțină deplin candidatura domnului Herman. ​Am fost personal în teren cu Vlad Herman și Nechita Ioan, la filiala județeană a Partidei Romilor, cât și în comunități, explicându-le cetățenilor de etnie romă și tuturor simpatizanților noștri de ce Vlad Herman este opțiunea corectă. Oamenii au avut încredere în cuvântul meu și au votat în consecință. ​Cifrele care demonstrează adevărul electoral: Rezultatul alegerilor vorbește de la sine. Diferența finală dintre candidatul PNL, Vlad Herman, și candidatul PSD, Mihai Timbuș, a fost de doar 44 de voturi. În același timp, pe lista de consilieri locali, USR Târgu Lăpuș a obținut 200 de voturi, fără a avea un candidat propriu la primărie care să tracteze lista. Este evident pentru orice analist politic că, dacă USR ar fi avut candidat propriu sau dacă electoratul nostru nu ar fi fost orientat către Vlad Herman, rezultatul alegerilor ar fi fost cu totul altul. Cele 200 de voturi aduse de noi au fost cele care au decis, matematic, fotoliul de primar. ​Răsplata primarului: Uitarea promisiunilor, hărțuire și denigrare publică. Odată instalat în funcție, domnul primar Vlad Herman și directorul său de campanie în functia de meneger, au uitat complet angajamentele luate. Mai mult, în loc de o colaborare instituțională firească, domnul primar a declanșat o campanie de eliminare a mea de la Casa de Cultură, instituție unde mi-am desfășurat activitatea cu dedicare de peste 45 ani, deși mai am doar o lună și jumătate până la îndeplinirea vârstei de pensionare. ​Culmea jignirii și a lipsei de considerație a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Local, unde am depus o cerere de finanțare pentru publicarea a două volume de autor: „Amintirile unui rapsod lăpușean” și un volum de „Poezii”. Luând cuvântul, primarul Vlad Herman a ales să mă denigreze public în fața aleșilor locali, afirmând în mod ironic și jignitor că „era mai bine ca cererea să fi fost scrisă de mână, pentru a vedea el dacă știu să scriu corect” – o ofensă inadmisibilă la adresa unui om de cultură care a lăsat în spate volume scrise și o viață dedicată tradițiilor lăpușene. Prin acest discurs manipulator (pentru care dețin înregistrarea video completă ca probă), primarul a influențat direct consilierii locali să voteze împotriva proiectului cultural, ceea ce s-a și întâmplat Aceasta este „mulțumirea” pe care actualul edil o arată celor care l-au ajutat direct să câștige primăria. Deoarece demnitatea mea de om, de lăpușean și de creator de cultură nu poate fi călcată în picioare, anunț public următoarele demersuri: ​Notificare prealabilă: Voi transmite o adresă oficială primarului Vlad Herman prin care îi solicit să își ceară scuze public pentru jignirile aduse. ​În cazul în care refuză, voi înainta de urgență o petiție către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Apoi îl voi acționa în judecată pe cale civilă pentru răspundere civilă delictuală, solicitând daune morale pentru prejudiciul de imagine adus. ​Politica ar trebui să fie despre cuvânt de onoare, respect și construcție comunitară, nu despre trădare, orgolii și jigniri la adresa celor care ți-au întins o mână atunci când ai avut mai mare nevoie. Cetățenii din Târgu Lăpuș merită să cunoască adevăratul caracter al celui pe care l-am învestit cu încrederea. ​Iovu Martin Scriitor, rapsod și reprezentant cultural al zonei Lăpuș.”

Data: 26 iunie 2026