Un apel primit astăzi la numărul unic de urgență 112 a anunțat dispariția unui bărbat, în vârstă de aproximativ 48 de ani, în râul Someș, în apropierea localității Bârsăul Mare.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri din cadrul Secției Jibou, Gărzii de Intervenție Ileanda și un echipaj al Detașamentului Zalău. Salvatorii au început imediat operațiunile de căutare, folosind bărci și echipamente specifice intervențiilor în mediul acvatic.

Pentru sprijinirea misiunii a fost solicitat și un echipaj mixt de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș.

La această oră, căutările sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă intervenția pentru găsirea persoanei dispărute.