„Luna Căpșună” va lumina în curând cerul nopții, însă nu trebuie să vă așteptați ca Luna să capete efectiv culoarea unui fruct.

Este vorba despre prima Lună Plină a verii astronomice, deoarece are loc după solstițiul de vară, care a fost duminică, 21 iunie 2026.

Deși poartă acest nume, Luna din iunie nu va avea o nuanță roșiatică, potrivit USA Today. Denumirea provine din faptul că, în această perioadă a anului, se coc primele căpșuni și sunt, de obicei, gata de cules.

Numele Lunilor pline și noi au fost folosite tradițional pentru a marca trecerea anotimpurilor. Denumirea „Luna căpșună” își are originea în rândul triburilor native americane Algonquian din nord-estul Statelor Unite, precum și în culturile Ojibwe, Dakota și Lakota.

Luna Căpșună va atinge punctul maxim de vizibilitate în noaptea de luni, 29 iunie 2026, spre marți, 30 iunie, la ora 02:57 (ora României – EEST). Totuși, ea va părea plină și spectaculoasă cu câteva zile înainte și după acest moment.

Această Lună mai este cunoscută și sub alte nume: Luna Căpșunilor coapte, Luna înfloririi, Luna porumbului verde, Luna săpatului, Luna nașterii.

Aceste denumiri, la fel ca „Luna Roz” din aprilie sau „Luna Florilor” din mai, provin din tradițiile popoarelor native americane, ale coloniștilor europeni și din alte culturi care au denumit fazele Lunii în funcție de anotimpuri.