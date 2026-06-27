Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației informează cetățenii că, în perioada 29-30 iunie, în intervalul orar 08:00-15:00, în Poligonul de tragere „Vad” vor avea loc exerciții de tragere cu armamentul din dotare.

Activitățile vor fi desfășurate de personalul din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, utilizând muniție de război.

Autoritățile recomandă populației să evite accesul în zona poligonului pe durata desfășurării exercițiilor și să respecte măsurile de siguranță instituite.