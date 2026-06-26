Reprezentanții Vital anunță presiune redusă sau întreruperea furnizării apei potabile vineri, 26 iunie, până la ora 15.30, în Vișeu de Sus, pentru lucrări de reparații la conducta d ealimentare cu apă potabila – subtraversare DN 18.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.