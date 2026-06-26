Rețeaua de canalizare de pe strada Vasile Lucaciu din municipiu Baia Mare a intrat în proces de modernizare. Lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare se execută pe tronsonul situat între Piața Libertății și strada Monetăriei si se desfasoara prin contractul de lucrări MM-CL-06, fiind parte integrantă din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Maramureș”, cod SMIS 322218.

Lucrările constau din înlocuirea rețelei vechi, cu o rețea nouă din material PAFSIN SN 10000, pe o lungime de aproximativ 400 m si având diametrul de 600 mm. Prin această înlocuire se urmărește:

reducerea infiltrațiilor și exfiltrațiilor din sistem;

eliminarea riscului de blocaje și avarii;

protejarea mediului și a pânzei freatice;

îmbunătățirea condițiilor de exploatare și reducerea costurilor de întreținere.

Societatea VITAL S.A. împreună cu Antreprenorul și Supervizorul proiectului, adresează participanților la traffic și locuitorilor din zonă rugămintea de a manifesta înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor. „Disconfortul este temporar, însă beneficiile pentru comunitate vor fi resimțite pe termen lung prin servicii publice mai sigure și mai eficiente.”

Reabilitarea rețelei de canalizare de pe strada Vasile Lucaciu reprezintă o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii edilitare a municipiului Baia Mare și pentru creșterea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor. Menționam că într-o etapă anterioară prin programul POS Mediu au fost realizate lucrările de reabilitare pe celelalte tronsoane ale străzii.

Proiectul este coordonat de VITAL S.A. (Beneficiar), supervizat de Asocierea SAFEGE SAS – S.C. (lider de asociere) – S.C CCAT Solution Grup S.R.L (Asociat) și executat de Asocierea DIMEX-2000 COMPANY S.R.L. – CONSTRUROM S.A. – ROMTIM INSTAL S.R.L. (Antreprenor).