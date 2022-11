Fraților, am spus-o iarăşi pe aia dreaptă și am prezentat Ancheta-manifest împotriva mafiei din Baia Mare. Am constatat că am mișcat puțin apele și mulți cititori ne-au apreciat. Sunt și multe de criticat și le recunoaștem, ni le asumăm, dar intențiile sunt bune, sunt conforme cu rolul presei.

Pentru activitatea noastră am ajuns ca oamenii apropiați să se îngrijoreze pentru siguranța noastră, senatorsăul încasator să se intereseze de noi și să atragă atenția cunoscuților că ar fi bine să înceteze colaborarea cu noi fiindcă și ei vor simți puterea lui.

Nu ne este teamă și pe noi nu te pot intimida, cu tot ce au ei în dotare, cu toate funcțiile înalte în comisiile din parlament! Ba mai mult, prietenii lor au început să ne încurajeze și să ne felicite pentru ceea ce facem! Este un sentiment frumos atunci când simți că poți schimba lucrurile în bine, că poți aduce încredere, dar mai ales atunci când cineva îți zice: „Mulțumesc că lupți pentru dreptul meu!” sau „Au meritat-o! Așa le trebuie!”.

Ieri, într-un articol prezentam pe scurt un fapt total lipsit de rațiune: mai mulți elevi, inclusiv elevi legitimați la clubul Minaur, nu au fost lăsați să intre pe stadion pentru că au mers direct de la școală și au mers cu ghiozdanele după ei. La alții le-a fost interzisă intrarea cu o pereche de căști și cheile de la casă! Vă dați seama unde am ajuns?

Ce vină au copiii că municipalitatea nu recondiționează odată stadionul ? Ce vină au copiii că FRF-ul a programat meciul de la ora 14:00? Dar, mai ales, ce vină au copiii că serviciile de pază sunt făcute de niște indivizi absurzi, controlați în stil mafiot?

Absolut nicio vină nu au ei! Dar noi avem! Avem o vină pentru că acceptăm toate aceste lucruri pe banii noștri, ca unii mafioți să se îmbogățească și nu facem nimic pentru a le îndrepta! Avem vină pentru că plecăm capul și nu luptăm pentru drepturile noastre! Noi suntem vinovați!

Incidentul s-a repetat și în Sala Sporturilor Lascăr Pană din Baia Mare. Nu doar la un meci, ci la mai multe. Copiii legitimați care voiau să participe la meciurile idolilor lor nu erau lăsați în tribună pentru că aveau încălțămintea de antrenament la ei! Este absolut halucinant!

Halucinant este modul in care clubul Minaur nu are nicio reacție, nu ține deloc cont de suporterii care le plătesc salariile. Am prezentat ieri diferența enormă dintre mobilizarea clubului Rapid și indiferența celor de la Minaur!

Nu are rost să zicem mai multe, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile! Dar îi informăm pe toți cei responsabili că vom înceta acest demers doar atunci când suporterii vor fi respectați! Doar împreună putem lupta și putem să ne atingem obiectivele sportive! Doar împreună putem îndrepta erorile din societate! Doar împreună…

Andrei BUDA